Весела Лечева и Слави Бинев бяха гости на галата за 50 години европейско таекуондо в Мюнхен

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и заместник-председателят Слави Бинев бяха гости на Европейска гала в Мюнхен, на която бе отбелязана 50-годишнината на европейското таекуондо. Домакин на събитието бе Германската федерация по таекуондо, а събитието се проведе в най-стария клуб по стрелба и неговата зала „Аугустинер Шютценгартен“.

Галата беше ръководена от президента на ETU Сакис Прагалос, чиято визия и лидерство превърнаха континенталната организация в глобален еталон за стабилност, растеж и спортен просперитет.

Почетен гост беше д-р Чунгвон Чоу, президент на Световната федерация по таекуондо, който отбеляза огромния принос на европейското таекуондо за развитието на спорта в световен план. Весела Лечева проведе работни срещи и с двамата президенти, както и с председатели на федерации, които също бяха част от събитието.