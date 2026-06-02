Обиколката на България стартира на 29 август, федерацията търси допълнителна подкрепа за организацията

Седемдесет и третото издание на Международната колоездачна обиколка на България ще се проведе между 29 август и 3 септември, обявиха от Българската федерация по колоездене на специална пресконференция в София. Въпреки сериозния интерес от чуждестранни отбори, организаторите признаха, че продължават да търсят допълнителни партньори и спонсори, които да подпомогнат провеждането на едно от най-старите колоездачни състезания в Европа.

Тазгодишната надпревара ще отбележи 102 години от първото си издание. Засега сигурни домакини по трасето са Бургас, Сливен и Троян, а разговорите с още две общини са в напреднал етап.

Генералният секретар на федерацията Тодор Колев подчерта, че интересът към състезанието е изключително голям.

"До момента имаме заявки от около 30 отбора от Франция, Италия, Испания, Португалия, Германия, Полша, Словакия, Тайван и други държави. За съжаление няма да можем да приемем всички желаещи. Нашата цел е в Обиколката да участват 22 тима и състезанието да отговаря напълно на изискванията на Международния колоездачен съюз. Самият факт, че толкова много отбори искат да дойдат в България, показва авторитета, който тази надпревара е изградила през годините“, заяви Колев.

Той обърна внимание и на сериозните организационни предизвикателства.

"Организацията на колоездачно състезание е много специфична. Огромна част от бюджета отива за сигурност и охрана. Работим по всички регламенти на UCI – от безопасността на трасето до наградния фонд, настаняването и логистиката. Именно затова апелирам към държавните институции и към бизнеса да ни подкрепят. Само така можем не просто да съхраним традицията, но и да развиваме Обиколката на България“, добави той.

Председателят на БФК Александър Алексиев отбеляза, че интересът към колоезденето в страната продължава да нараства.

"Провеждането на етапите от Джирото в България показа, че страната ни има потенциал да организира големи международни събития. Обиколката на България е утвърдено състезание в календара на Международния колоездачен съюз и заслужава да бъде развивана. За това обаче са необходими ресурси и стабилна подкрепа. Нашата амбиция е всяка година състезанието да става по-силно и по-привлекателно за отборите от чужбина, което носи ползи и за градовете, през които преминава“, каза Алексиев.

Заместник-председателят на федерацията Георги Лумпаров представи финансовата рамка на събитието и призна, че настоящият бюджет остава недостатъчен.

"Благодарни сме на Министерството на младежта и спорта, с което вече подписахме договор за финансиране. Тази подкрепа е изключително важна за нас. Въпреки това разходите непрекъснато растат. Миналата година само охраната струваше над 282 хиляди лева, а сега се очаква увеличение с още 12-15 процента. Общите разходи по организацията през 2025 година достигнаха около 470 хиляди лева, а заедно с помощта на общините сумата надхвърли 320 хиляди евро“, обясни Лумпаров. Емблематичната жълта фланелка на лидера в генералното класиране към момента е свободна. Това е отлична възможност за компании, които желаят да се асоциират с едно от най-значимите спортни събития в България“, каза още той.

Според членa на Управителния съвет на федерацията Борислав Иванов бюджет от около един милион евро би позволил значително по-високо качество на организацията.

"С подобен ресурс бихме могли да осигурим пълно телевизионно отразяване на всички шест състезателни дни и да развием още повече съпътстващите инициативи. Въпреки ограниченията сме доказали, че можем да организираме успешно състезанието. Интересът от страна на публиката е налице, особено при детските прояви, но за да се използва този потенциал максимално, са необходими повече средства“, заяви Иванов.

По предварителен план тазгодишната Обиколка на България ще стартира в района на Бургас и ще завърши на 3 септември в Троян. Организаторите очакват окончателният маршрут да бъде обявен в най-скоро време.