БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:35 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обиколката на България стартира на 29 август, федерацията търси допълнителна подкрепа за организацията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
Запази

Засилен международен интерес към 73-ото издание на надпреварата, но високите разходи остават основно предизвикателство пред организаторите

обиколката българия стартира август федерацията търси допълнителна подкрепа организацията
Снимка: БТА
Слушай новината

Седемдесет и третото издание на Международната колоездачна обиколка на България ще се проведе между 29 август и 3 септември, обявиха от Българската федерация по колоездене на специална пресконференция в София. Въпреки сериозния интерес от чуждестранни отбори, организаторите признаха, че продължават да търсят допълнителни партньори и спонсори, които да подпомогнат провеждането на едно от най-старите колоездачни състезания в Европа.

Тазгодишната надпревара ще отбележи 102 години от първото си издание. Засега сигурни домакини по трасето са Бургас, Сливен и Троян, а разговорите с още две общини са в напреднал етап.

Генералният секретар на федерацията Тодор Колев подчерта, че интересът към състезанието е изключително голям.

"До момента имаме заявки от около 30 отбора от Франция, Италия, Испания, Португалия, Германия, Полша, Словакия, Тайван и други държави. За съжаление няма да можем да приемем всички желаещи. Нашата цел е в Обиколката да участват 22 тима и състезанието да отговаря напълно на изискванията на Международния колоездачен съюз. Самият факт, че толкова много отбори искат да дойдат в България, показва авторитета, който тази надпревара е изградила през годините“, заяви Колев.

Той обърна внимание и на сериозните организационни предизвикателства.

"Организацията на колоездачно състезание е много специфична. Огромна част от бюджета отива за сигурност и охрана. Работим по всички регламенти на UCI – от безопасността на трасето до наградния фонд, настаняването и логистиката. Именно затова апелирам към държавните институции и към бизнеса да ни подкрепят. Само така можем не просто да съхраним традицията, но и да развиваме Обиколката на България“, добави той.

Председателят на БФК Александър Алексиев отбеляза, че интересът към колоезденето в страната продължава да нараства.

"Провеждането на етапите от Джирото в България показа, че страната ни има потенциал да организира големи международни събития. Обиколката на България е утвърдено състезание в календара на Международния колоездачен съюз и заслужава да бъде развивана. За това обаче са необходими ресурси и стабилна подкрепа. Нашата амбиция е всяка година състезанието да става по-силно и по-привлекателно за отборите от чужбина, което носи ползи и за градовете, през които преминава“, каза Алексиев.

Заместник-председателят на федерацията Георги Лумпаров представи финансовата рамка на събитието и призна, че настоящият бюджет остава недостатъчен.

"Благодарни сме на Министерството на младежта и спорта, с което вече подписахме договор за финансиране. Тази подкрепа е изключително важна за нас. Въпреки това разходите непрекъснато растат. Миналата година само охраната струваше над 282 хиляди лева, а сега се очаква увеличение с още 12-15 процента. Общите разходи по организацията през 2025 година достигнаха около 470 хиляди лева, а заедно с помощта на общините сумата надхвърли 320 хиляди евро“, обясни Лумпаров. Емблематичната жълта фланелка на лидера в генералното класиране към момента е свободна. Това е отлична възможност за компании, които желаят да се асоциират с едно от най-значимите спортни събития в България“, каза още той.

Според членa на Управителния съвет на федерацията Борислав Иванов бюджет от около един милион евро би позволил значително по-високо качество на организацията.

"С подобен ресурс бихме могли да осигурим пълно телевизионно отразяване на всички шест състезателни дни и да развием още повече съпътстващите инициативи. Въпреки ограниченията сме доказали, че можем да организираме успешно състезанието. Интересът от страна на публиката е налице, особено при детските прояви, но за да се използва този потенциал максимално, са необходими повече средства“, заяви Иванов.

По предварителен план тазгодишната Обиколка на България ще стартира в района на Бургас и ще завърши на 3 септември в Троян. Организаторите очакват окончателният маршрут да бъде обявен в най-скоро време.

#Колоездачна обиколка на България 2026 г #Колоездачната обиколка на България

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
5
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Още

Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 02.06.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 02.06.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 01.06.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 01.06.2026 г., 20:50 ч.
Над 100 състезатели от 16 клуба участваха на Държавното първенство по фехтовка Над 100 състезатели от 16 клуба участваха на Държавното първенство по фехтовка
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 01.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 01.06.2026 г., 12:25 ч.
Бронзов медал за България на Световната купа по спортна акробатика в Бургас Бронзов медал за България на Световната купа по спортна акробатика в Бургас
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ