Над 100 състезатели от 16 клуба участваха на Държавното първенство по фехтовка

Турнирът се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“.

Фехтовка
Снимка: БТА
122 състезатели от 16 клуба взеха участие на Държавното първенство по фехтовка, което се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“.

В последния ден бяха определени медалистите в отборните надпревари.

Златните медали на рапира (мъже) спечели отборът на Шумен 1951 в състав Лечев, Младенов, Младенов и Николов. Сребърните отличия завоюва тимът на Шумен 2 с Велев, Гидберг и Заид, а бронзовите медали останаха за Пловдив БГ в състав Гюров, Панайотов, Петров и Полишев.

На сабя (мъже) и трите медалисти са от клуб Светников. Шампионският трофей спечели съставът Александров, Воденов и Стойчев. Сребърните медали заслужиха Андреев, Кирков, Меицов и Райкин, а бронзовите отличия бяха за Дамянов, Нанчев, Пелов и Пешев.

На сабя (жени) шампионки станаха състезателките на Свечников 1 – Аройо, Илиева, Нейкова и Петрова. Сребърните медали спечели отборът на Свечников 2 в състав Василева, Медарска и Храмова, а бронзовите отличия завоюва тимът на Младост с Витлиемова, Гаджева и Христова.

На рапира (жени) титлата спечели отборът на Ескалибур в състав Вълчева, Коцева, Манова и Петкова. Сребърните медали заслужиха състезателките на Шумен 1951 – Александрова, Бачварова, Николова и Петров, а бронзовите отличия останаха за тима на Волов – Димитрова, Николова и Чепишева.

