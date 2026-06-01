Кенет Беднарек триумфира на Диамантената лига в Рабат

Двукратният олимпийски вицешампион Кенет Беднарек изпревари шампиона от Игрите в Париж 2024 Летсиле Тебого, за да си осигури убедителна победа на 200 метра за мъже на Диамантената лига по лека атлетика в Рабат, Мароко.

Американецът Беднарек постигна най-доброто си време за сезона от 19,69 секунди, като спечели значителна преднина през първата половина на дистанцията и остави зад себе си финиширалия втори Тебого на 0,27 секунди.

„Не очаквах да бягам толкова бързо, но знаех, че имам потенциал да падна под 20 секунди“, каза 27-годишният Беднарек.

Три спринтьорки от Ямайка окупираха почетната стълбичка в бягането на 100 метра при жените. Световната вицешампионка Тина Клейтън завърши с най-добрия си резултат за сезона от 10,85 секунди, с една десета от секундата пред сънародничката си Лавания Уилямс, докато Джониел Смит, единствената друга ямайка в състезанието, направи силни финални метри, за да завърши трета.

Украинската олимпийска шампионка по скок на височина и световна рекордьорка Ярослава Магучих скочи 1,97 метра и това бе достатъчно, за да си осигури победата пред австралийката Елинор Патерсън и сръбкинята Анджелина Топич, които и двете скочиха по 1,94 м.

Световната рекордьорка на 100 метра с препятствия за жени Тоби Амусан, която завърши втора миналия уикенд, когато американката Масай Ръсел се доближи до нейния рекорд на 0,02 секунди, се завърна на победния път с време от 12,28 секунди.

Местният любимец и двукратен олимпийски шампион Суфиан Ел Бакали развълнува мароканската публика, като финишира пред германеца Фредерик Руперт и спечели бягането на 3000 метра стипълчейз за мъже с време от седем минути 57,25 секунди. Руперт стана първият европейски атлет, пробягал 3000 метра стипълчейз под осем минути, финиширайки за 7 минути 57,80 секунди.

В бягането на 200 метра за жени американки заеха първите две места, като Камбреа Стърджис е първа с 22.21 секунди пред Кайла Уайт с 22.28, а канадката Одри Ледюк завърши трета.

Трикратният олимпийски шампион в тласкането на гюле Райън Краузър завърши втори след сънародника си Джо Ковач, който хвърли 22,58 м, за да си осигури победата, а Джордан Гайст завърши изцяло американски подиум.