250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Хамбург оттегли кандидатурата си за домакинство на олимпийски игри

Жителите му казаха „не“ на референдум с голямо мнонзиство.

Хамбург оттегли кандидатурата си за домакинство на олимпийски игри
Хамбург оттегли кандидатурата си за домакинство на Олимпийски игри, след като плановете бяха отхвърлени на референдум в неделя с голямо мнозинство, оставяйки само три града кандидати от Германия, съобщи ДПА.

Гласуването е задължително и кметът Петер Ченчер заяви, че общинският съвет е действал според изискванията.

„Току-що информирах президента на Германската конфедерация за олимпийски спортове DOSB, Томас Вайкерт, и представителя на Германия в Международния олимпийски комитет, Михаел Мронц, че Хамбург оттегля кандидатурата си за Олимпийските игри“, каза Ченчер.

Гласуването завърши с 54,9% против Игрите и само 45,1% „за“. Мнозинството каза „не“ на Игрите през 2036, 2040 или 2044 г. във всичките седем района.

„Много съжалявам за решението, но все пак е правилно жителите да вземат решения по толкова важни въпроси“, каза Ченчер.

Около 1,3 милиона души на възраст над 16 години имаха право да гласуват, като избирателната активност беше 49,5%.
Избирателната активност беше по-ниска от 50,2%, участвали в референдум през 2015 г. за кандидатурата за Олимпийските игри през 2024 г., който имаше по-оспорван резултат, като 51,6% бяха против Игрите и 48,4% „за“. Хамбург се състезаваше с Мюнхен, Берлин и ръководения от Кьолн регион Рейн-Рур, за да стане германски кандидат.

Решението кой ще кандидатира и за коя година ще бъде взето от Германския олимпийски комитет на 26 септември.

Кандидатурата на Мюнхен беше подкрепена с мнозинство от 66,4% на референдум, а на Кьолн/Рейн-Рур с 66%. В Берлин местният парламент одобри кандидатурата, като провеждането на референдум там не беше възможно по конституционни причини.

Председателят на DOSB Ото Фрике се надяваше на положителен резултат от Хамбург, но това не се случи. Той каза пред телевизионните оператори NDR, че резултатът е малко разочароващ след положителните резултати на другите участници в надпреварата.

Поддръжниците на кандидатурата на Хамбург подчертават използването на съществуващите съоръжения, очакваната печалба и важен тласък за инфраструктурата на града. Критиците посочиха неясноти относно това, че парите трябва да бъдат изразходвани за по-належащи проекти, както и екологични проблеми.

Екарт Маудрих, говорител на движението NOlympia, заяви, че резултатът трябва да бъде урок за Хамбург.

„Този ​​резултат показва, че хората от Хамбург обичат града си и няма да се подведат на рекламна кампания за милион евро“, каза той.

Германия беше домакин на летни олимпийски игри през 1936 г. в Берлин и през 1972 г. в Мюнхен.

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище"
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов ПУП
Ансамбълът на България остана без медал на еврошампионата по художествена гимнастика
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Над 100 състезатели от 16 клуба участваха на Държавното първенство по фехтовка
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол
