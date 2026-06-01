17 атлети ще представляват България на европейско първенство по планинско бягане в Словения

България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане, което ще се състои в Любляна-Камник (Словения) от 5 до 7 юни, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.
В състава са включени най-добрите български състезатели в момента.
Костадин Кисьов е водач на отбора, а за Словения ще пътуват и треньорите Недялко Боруков, Иван Михайлов, Йоло Николов и Атанас Димитров.
Състав на България за Евро 2026 по планинско бягане
Юноши до 20 години:
Александър Педев - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Виктор Петков - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Стилиан Александров - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Атила Расим - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Девойки до 20 години:
Симона Гочева - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Йоана Йорданова - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)
Жени:
Аника Атанасова - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)
Силвия Георгиева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)
Бюлсерин Сюлейман - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)
Маринела Нинева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни, изкачване (8.9 км – 5 юни)
Мъже (трейл – 52 км – 6 юни):
Мирослав Спасов
Йордан Тодоров
Георги Жеков
Тенчо Жеков
Жени (трейл – 52 км – 6 юни):
Надежда Ангелова
Милица Мирчева
Мария Николова