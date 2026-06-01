17 атлети ще представляват България на европейско първенство по планинско бягане в Словения

България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане, което ще се състои в Любляна-Камник (Словения) от 5 до 7 юни, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

В състава са включени най-добрите български състезатели в момента.

Костадин Кисьов е водач на отбора, а за Словения ще пътуват и треньорите Недялко Боруков, Иван Михайлов, Йоло Николов и Атанас Димитров.

Състав на България за Евро 2026 по планинско бягане

Юноши до 20 години:

Александър Педев - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Виктор Петков - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Стилиан Александров - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Атила Расим - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Девойки до 20 години:

Симона Гочева - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Йоана Йорданова - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Жени:

Аника Атанасова - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Силвия Георгиева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Бюлсерин Сюлейман - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Маринела Нинева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни, изкачване (8.9 км – 5 юни)

Мъже (трейл – 52 км – 6 юни):

Мирослав Спасов

Йордан Тодоров

Георги Жеков

Тенчо Жеков

Жени (трейл – 52 км – 6 юни):

Надежда Ангелова

Милица Мирчева

Мария Николова