26 медала за България на турнир по таекундо в София

Общо 26 медала - - 6 златни, 6 сребърни и 14 бронзови, спечелиха българските състезатели в отделните възрастови групи и теглови категории на турнира по таекунодо за юноши, девойки и кадети European Grand Prix Open Ramus E6 в София.

Надпреварата, която беше открита от министъра на спорта Енчо Керязов, се състоя през уикенда в "Асикс Арена", а участие взеха над 1000 състезатели от 40 държави. Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус” съвместно с Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и Европейския таекуондо съюз, а турнир с този висок ранг се проведе за първи път в България.



ТК Кондор 2000 се калсира на трето място в генералното класиране при юношите.

Всички български медалисти:

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ:

Златни медали спечелиха: Денислав Добринов - 59кг., Йордан Ангелов - 68кг., Анди Владимиров - 78 кг.

Сребърни медалисти: Цвети Славова - 55кг

Бронзови медали: Мартин Евтимов - 51кг., Теодор Христов - 59кг., Георги Георгиев - 59кг., Даниел Кирилов - 68кг., Калоян Иванов - 73кг.,

КАДЕТИ:

Златни медали: Виктория Кулишева - 51кг., Ивайло Петров - 37кг., габриел Ангелов - +65кг.

Сребърни медалисти: Никол Петрова - 37кг., Антония Асенова - 41кг., Стефания Георгиева - +59кг., Георги Попов - 37кг., Владислав Кръстев - 49кг.,

Бронзови медали: Мануела Стоянова - 41кг., Габриела Бояджиева - 41кг., Мария Стоянова - 55кг., Александра Атанасова - 59кг., Данчо Петков - 33кг., Красимир Гетов - 41кг., Делян Вилет - 53кг., Адриан Радославов - 61кг., Спас Тръмпов - 65кг.