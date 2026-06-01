250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Бронзов медал за България на Световната купа по спортна акробатика в Бургас

Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов се окичиха с отличието.

Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов спечелиха бронзов медал за България при смесените двойки на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Състезателите с личен треньор Гергана Денева играха много стабилно и в квалификациите с балансовата и динамичната комбинации, и във финала с комбинираното си съчетание. С резултат 27.410 точки Вилиана и Кристиян спечелиха бронза на Световната купа и аплодисментите на публиката в "Арена Бургас". Златните медали са за Елисавета Медведева/Олег Майоров (Русия 1) с 29.010 точки, а сребърните - за Динара Аисина/Артемий Петровски (Русия 2) с 28.510. На четвърто място се класира смесената двойка от Полша Мая Мрожек/Михал Скиба, пети са Рони Телер/Хен Бануз от Израел, а България имаше още една смесена двойка във финала - на шесто място се класираха Ралица Кирова и Пламен Янев. Третата ни смесена двойка - Милица Смоленска и Любомир Василев, не успя да се класира за финала.

"Поздравявам всички българи и всички любители на спортната акробатика със спечеления бронзов медал от нашата смесена двойка. След няколко дни на упорита работа и чисти изигравания от тяхна страна България успя да спечели първото си бронзово отличие от Световната купа. Благодаря на нашите съмишленици. Първо - на Министерството на младежта и спорта, което всяка година подпомага нашите домакинства. Нашите искрени благодарности също за Община Бургас, която ни подпомага за трета поредна година, за да можем да сме от елитните организатори на такива събития. Този бронзов медал наистина дойде в точния момент. А Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов, които печелят медали от всяко международно състезание, доказаха; че имат психика. И, че може да се надяваме и на много добро класиране на предстоящото световно първенство в Италия", заяви генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Недко Костадинов.

"Можеше да се представим и още по-добре, но сме доволни от нашия дебют на най-високо ниво - с такава конкуренция, каквато досега не е имало на големи състезания. Представихме се прилично и има още какво да надграждаме", заяви Кристиян Манолов.

"Аз съм доволна от спечеления бронзов медал и от представянето ни. Благодарим за подкрепата на всички", каза Вилиана Костадинова.

Женската тройка на България Жаклин Стоянова, Маргарита Тодорова и Пролетина Иванова завърши на 16-о място в квалификациите. Златните медали спечелиха Уляна Малчанава, София Лицкевич и Яна Миневич (Беларус), сребърните - Ксения Красивская, Лилия Боталова и Анна Астафева (Русия), а бронзовите - Изабел Армстронг, Меган Нийл и Джорджа Хюисън (Великобритания).

Лусия Емили Янков и Сияна Кирякова завършиха на 14-о място в квалификациите при женските двойки. Златото в дисциплината спечели Израел (Шираз Соколовски и Рони Коен), среброто е за Великобритания (Джесика Флей и Лидия Мълви), а бронзът за Русия (Светлана Филипева и Василиса Каврилина).

При мъжките двойки златото е за САЩ (Ярослав Осолодков и Всеволод Осоловков), а среброто и бронза заслужиха двете двойки на Русия - Иван Дерендяев/Матвей Черних и Артур Кованов/Александър Дяконов.

Златото при мъжките четворки заслужи квартетът на Русия (Николай Крестников, Степан Кулбакин, Сергей Кондрачук, Артьом Кузнецов). Среброто е за Израел (Лиад Мадар, Еран Родни, Лиран Коен, Евгени Пинчуков). Бронзът спечели Великобритания (Сидни Бейкър, Ралф Уайт, Оуен Никлес, Джошуа Лий).

България получи висока оценка за организацията на третата поредна световна купа по спортна акробатика в Бургас.

Успоредно с нея се проведе и международния турнир Burgas International Acro Cup и за пореден "Арена Бургас" стана домакин на истински празник на спортната акробатика.

#Кристиян Манолов #Вилияна Костадинова #Световна купа по спортна акробатика в Бургас 2026

