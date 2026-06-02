Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на Христо Ботев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Народният театър „Иван Вазов“ отбеляза Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България с 20-минутен рецитал пред сградата на театъра, посветен на 150-годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

Минути преди сирените в 12.00 ч. актьорите Александър Кънев, Александър Тонев, Явор Вълканов и Димитър Крумов излязоха пред Народния театър и дадоха глас на едни от най-силните текстове, оставени ни от Христо Ботев. Сред тях бяха стихотворенията „Хаджи Димитър“, „В механата“, „Борба“, „Обесването на Васил Левски“, „Майце си“ и „На прощаване“, както и писмото до Тодор Пеев от 12 февруари 1876 г., писмото до капитана и пътниците на парахода „Радецки“ от 17 май 1876 г., писмото до Венета, Димитър и Иванка, написано на борда на „Радецки“, и последното писмо на Ботев от 19 май 1876 г.

Посланието на инициативата беше просто – да спрем за миг. Да излезем от забързаното ежедневие и да си припомним какъв ден е днес. Да сведем глава пред подвига на Христо Ботев и неговите четници и да се вслушаме в думите, които повече от век и половина продължават да звучат със същата сила.

