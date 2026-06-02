Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио

Националният отбор на Бразилия получи впечатляващо изпращане от своите привърженици преди заминаването си за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Дни преди старта на Мондиал 2026 стотици фенове се събраха около хотела на „селесао“ в Рио де Жанейро, за да видят отблизо любимците си и да им пожелаят успех.

Играчите на Карло Анчелоти отделиха време за снимки и автографи, а атмосферата около отбора бе изпълнена с оптимизъм и надежди за нов триумф на световната сцена. Особено внимание привлече голямата звезда Неймар, чието име непрекъснато беше скандирано от събралите се привърженици.

В рамките на прощалната програма футболистите посетиха и музея на Бразилската футболна конфедерация, където се докоснаха до петте световни купи, спечелени от страната. Посещението имаше символичен характер и трябваше да вдъхнови отбора в преследването на мечтаната шеста титла.

По-късно бразилските национали взеха участие в специално организирано събитие, преди да отпътуват за Съединените щати. Преди началото на световните финали Бразилия ще изиграе и последна контролна среща срещу Египет на 7 юни.

"Селесао“ ще започне участието си на Мондиал 2026 на 14 юни с двубой срещу Мароко на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

