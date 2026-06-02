Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио

Феновете обсипаха Неймар и съотборниците му с подкрепа преди отпътуването на Селесао за Съединените щати, където тимът на Карло Анчелоти ще преследва шеста световна титла
Националният отбор на Бразилия получи впечатляващо изпращане от своите привърженици преди заминаването си за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Дни преди старта на Мондиал 2026 стотици фенове се събраха около хотела на „селесао“ в Рио де Жанейро, за да видят отблизо любимците си и да им пожелаят успех.
Играчите на Карло Анчелоти отделиха време за снимки и автографи, а атмосферата около отбора бе изпълнена с оптимизъм и надежди за нов триумф на световната сцена. Особено внимание привлече голямата звезда Неймар, чието име непрекъснато беше скандирано от събралите се привърженици.
В рамките на прощалната програма футболистите посетиха и музея на Бразилската футболна конфедерация, където се докоснаха до петте световни купи, спечелени от страната. Посещението имаше символичен характер и трябваше да вдъхнови отбора в преследването на мечтаната шеста титла.
По-късно бразилските национали взеха участие в специално организирано събитие, преди да отпътуват за Съединените щати. Преди началото на световните финали Бразилия ще изиграе и последна контролна среща срещу Египет на 7 юни.
"Селесао“ ще започне участието си на Мондиал 2026 на 14 юни с двубой срещу Мароко на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.
