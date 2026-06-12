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Церемония по откриването на световното първенство в Канада (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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22:44, 12.06.2026
Спорт
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Снимки: AP Photo
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#Мондиал 2026
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