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Световно първенство: Канада - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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23:22, 12.06.2026
Спорт
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#Национален отбор на Босна и Херцеговина по футбол
#национален отбор на Канада по футбол
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