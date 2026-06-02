2-годишно дете беше пометено от младежи с електрическа тротинетка в Русе

2-годишно дете пострада, след като беше пометено от двама младежи с електрическа тротинетка в центъра на Русе. Инцидентът е заснет от очевидци и разпространен в социалните мрежи, като предизвика вълна от недоволство. На клипа се вижда как в пешеходната зона момчетата профучават с висока скорост и блъскат детето с тротинетка, без дори да спрат.

Родителите подават сигнал на 112, детето е с хематом на главата. От Общината съобщиха, че след инцидента са извършени проверки и са иззети седем тротинетки и обещават по-строг контрол и санкции за нарушителите.