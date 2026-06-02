Остава в сила предупреждението за проливни валежи в почти цялата страна

Предупреждение за значителни валежи и мощна гръмотевична дейност остава в сила днес в почти цялата страна. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат ще бъдат от 21° в Източна България до 29° в югозападните райони, в София – около 24°, на морския бряг – от 22° до 24°. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад, в източните райони и по Черноморието – от югоизток.

През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в Източна България и утре в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър и максималните температури ще се повишат. В повечето райони се очакват стойности между 26° и 31°, в София – около 26°. Следобедни превалявания и гръмотевици ще има само в планинските и източните райони.

И по Черноморието, след слънчевото начало на деня, в следобедните часове ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен, от югоизток.

В планините ще духа слаб и умерен югозападен вятър. И там валежи и гръмотевици ще има само в часовете след обяд.

През нощта срещу четвъртък отново се очакват проливни валежи и гръмотевична дейност, главно в Западна България. И през следващите дни времето ще се задържи променливо. В сутрешните часове ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места ще има валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. След временно затопляне утре, максималните температури в четвъртък временно ще се понижат, но след това отново предстои затопляне.