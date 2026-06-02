Разкопки пред "Нотр Дам" в Париж разкриват средновековната и антична история на града (СНИМКИ)

Археолозите се опитват да разкрият пластове от близо 1700 години история под площада пред катедралата „Нотр Дам“ в Париж в рамките на мащабни проучвания, определяни от френските медии като „разкопките на века“, пише Асошиейтед прес.

Проучванията се извършват на дълбочина до 4 метра под площада пред катедралата, който предстои да бъде обновен и озеленен след възстановяването на „Нотр Дам“ след опустошителния пожар през 2019 г. Катедралата беше отворена отново за посетители в края на 2024 г.

Сред откритите находки са монета от IV век с образа на римския император Константин Велики, цели средновековни керамични съдове и фрагменти от съдове с неразчетени до момента надписи.

Според археолозите някои от находките могат да помогнат за по-точното датиране на различните исторически пластове под съвременния град.

Ръководителката на разкопките Камий Колона посочва, че на мястото през Средновековието са се намирали жилищни сгради и улици. Под тях археолозите са достигнали до зърнохранилища от времето на Меровингите и Каролингите, а още по-надолу - до останки от римския град Лутеция, предшественик на днешен Париж.

Особен интерес представляват находките от римския период, които според специалистите са най-слабо проучени. Сред тях е праг от римска сграда, който по-късно е бил използван като настилка на улица, след като е бил пренесен и поставен наобратно.

Археолозите отбелязват, че в четириметровия изкоп са запазени последователни пластове от различни епохи, което дава рядката възможност да бъде проследено развитието на Париж от късната античност през Средновековието до наши дни.

Разкопките ще продължат и през следващите години. След приключването им площадът пред „Нотр Дам“ трябва да бъде преобразен с около 160 нови дървета и елементи за охлаждане на пространството през летните месеци.

Изследователите се надяват да успеят да достигнат до още по-дълбоки пластове и евентуално да открият следи от галските поселения, предхождащи римската епоха, допълва АП.