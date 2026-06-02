БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разкопки пред "Нотр Дам" в Париж разкриват средновековната и антична история на града (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази

На мястото през Средновековието са се намирали жилищни сгради и улици

разкопки нотр дам париж разкриват средновековната антична история града
Слушай новината

Археолозите се опитват да разкрият пластове от близо 1700 години история под площада пред катедралата „Нотр Дам“ в Париж в рамките на мащабни проучвания, определяни от френските медии като „разкопките на века“, пише Асошиейтед прес.

Проучванията се извършват на дълбочина до 4 метра под площада пред катедралата, който предстои да бъде обновен и озеленен след възстановяването на „Нотр Дам“ след опустошителния пожар през 2019 г. Катедралата беше отворена отново за посетители в края на 2024 г.

Сред откритите находки са монета от IV век с образа на римския император Константин Велики, цели средновековни керамични съдове и фрагменти от съдове с неразчетени до момента надписи.

Според археолозите някои от находките могат да помогнат за по-точното датиране на различните исторически пластове под съвременния град.

Ръководителката на разкопките Камий Колона посочва, че на мястото през Средновековието са се намирали жилищни сгради и улици. Под тях археолозите са достигнали до зърнохранилища от времето на Меровингите и Каролингите, а още по-надолу - до останки от римския град Лутеция, предшественик на днешен Париж.

Особен интерес представляват находките от римския период, които според специалистите са най-слабо проучени. Сред тях е праг от римска сграда, който по-късно е бил използван като настилка на улица, след като е бил пренесен и поставен наобратно.

Археолозите отбелязват, че в четириметровия изкоп са запазени последователни пластове от различни епохи, което дава рядката възможност да бъде проследено развитието на Париж от късната античност през Средновековието до наши дни.

Снимки: БТА

Разкопките ще продължат и през следващите години. След приключването им площадът пред „Нотр Дам“ трябва да бъде преобразен с около 160 нови дървета и елементи за охлаждане на пространството през летните месеци.

Изследователите се надяват да успеят да достигнат до още по-дълбоки пластове и евентуално да открият следи от галските поселения, предхождащи римската епоха, допълва АП.

#средновековни #катдралата Нотр Дам #антични находки #разкопки

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
5
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Любопитно

Качулатият ибис се завръща в японски град десетилетия след изчезването му от страната
Качулатият ибис се завръща в японски град десетилетия след изчезването му от страната
Следи, които водят към Белгия, са открили разследващите обира в Лувъра от 2025 г. Следи, които водят към Белгия, са открили разследващите обира в Лувъра от 2025 г.
Чете се за: 01:25 мин.
Португалците недоволни, че данъкът върху газираните напитки вече отива в бюджета Португалците недоволни, че данъкът върху газираните напитки вече отива в бюджета
Чете се за: 00:45 мин.
Заря в Калофер и Враца: България почита паметта на Ботев и загиналите за свободата ни Заря в Калофер и Враца: България почита паметта на Ботев и загиналите за свободата ни
Чете се за: 02:02 мин.
Селин Дион обяви десет нови концерта през месец май догодина в Париж Селин Дион обяви десет нови концерта през месец май догодина в Париж
Чете се за: 02:02 мин.
Денят на детето: Какви новини си пожелават децата днес? Денят на детето: Какви новини си пожелават децата днес?
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на Христо Ботев (СНИМКИ и ВИДЕО) Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на Христо Ботев (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
8 години затвор получи шофьора, помел баща на три деца в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ