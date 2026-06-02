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Историята на състезателката по параплуване Калина Стоянова, която си пожелава децата с увреждания в България да не остават невидими

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Спорт
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От миналата година Калина участва в световните серии по параплуване в Барселона и Берлин, където се представят най-добрите плувци.

Историята на състезателката по параплуване Калина Стоянова, която си пожелава децата с увреждания в България да не остават невидими
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Калина Стоянова е от Стара Загора. Тя се ражда с аномалия в дясното краче, но влиза в басейна на 4-годишна възраст с цел рехабилитация. И след отличното си представяне на световните серии по параплуване в Берлин през май, Калина ще участва и на европейското първенство в Турция.

Още с появата си Калина преобръща живота на своите родители. След първоначалния шок от диагнозата, те намират сили, адаптират се към промените и подкрепят детето безусловно.

"Първо започнах за рехабилитация на крачето на 4-годишна възраст. И след това реших, че искам да продължа. Стана мое хоби и преди 2 години, когато влязох да уча в спортното училище "Тодор Каблешков" започнах да тренирам сериозно", разказа тя.

"Тя е много борбена от самото начало и поради всички интервенции, които преживява в годините, има 7 или 8 операции, тя е свикнала на неща, които другите деца не са свикнали", сподели майката Светла Македонска.

След като трупа опит в няколко държавни първенства, от миналата година Калина участва в световните серии по параплуване в Барселона и Берлин, където се представят най-добрите плувци.

"Заставам на блокчето, дишам, казвам си мога, ще успея, и скачам. В Берлин покрих норматива на 100 бътерфлай за европейското пръвенство през септември в Турция и си подобрих личните времена на 100 метра свободен стил, 400 свободен стил, 200 метра съчетано плуване и 100 метра бътерфлай", каза Калина.

"Паралимпийската федерация застана зад един млад, изгряващ състезател в лицето на моето дете. Повярваха ни, дай Боже да донесем олимпийски медал за България", добави бащата на Калина Явор Стоянов.

Зад младата плувкиня винаги е нейната треньорка Диана Петрова.

"Тя винаги е била до мен. И винаги много ме е подкрепяла, винаги е вярвала в мен", разказа Калина.

Калина, която мечтае за олимпийски медал, си пожелава децата с увреждания в България да не остават невидими.

Вижте нейната история във видеото!

#Калина Стоянова

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