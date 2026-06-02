Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ

В местността „Баба Алино“ ще има събаряне, но не на къщите, а на оградите, с които строителят е спрял достъпа до частните горски територии в комплекса. Инвеститорът има срок до 6 юни да го направи сам – това съобщиха от Регионалната дирекция по горите във Варна. По всички останали казуси разследването тепърва започва.

Днес бившият кмет Портних обяви, че в района има строителство, което може да се окаже „Баба Алино 2“. Вътрешният и правосъдният министър съобщиха за започнали проверки, а един от уволнените общински служители днес заяви, че няма нищо общо със случая.

Бившият кмет на Варна Иван Портних обяви, че мащабите на незаконното строителство в района са много по-сериозни.

Иван Портних, общински съветник: „Буквално на стотина метра от този терен, едно друго „Баба Алино 2“ – става въпрос за един огромен терен, който е бил гора. Буквално преди две години беше гора, а в момента няма нито едно дърво. Вихри се брутално строителство на няколко стотин метра от кадрите, които гледаме в репортажите.“

Екип на БНТ откри обекта, за който Портних твърди, че се строи незаконно. Той също е на корпорация „КУБ“ и на него е имало работници и строителна техника. За обекта има издадено разрешение за строеж през миналата година. Предстои институциите да се произнесат дали строителят има легални документи.

Междувременно продължава издирването на собственика на корпорация „КУБ“. Това потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който заяви, че все още не е ясно защо екстрадирането му е било отменено.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Информацията, която проверяваме, е, че не е в България по-скоро. Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е, съвсем безмотивно, в един кратък период след това. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателят на ДАНС.“

Въпреки проблемите, обяви за апартаменти в комплекса има и сега на витрината на една от брокерските къщи. До скоро те бяха брандирани с логото на корпорация „КУБ“. В момента имената са други, но част от офертите са същите. Офисите обаче едва ли ще отворят скоро, тъй като правосъдният министър Николай Найденов обяви, че започват проверки на нотариалните актове.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „В това число и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, и сме ги предали на съответните разследващи органи.“

Поради проверките нотариусите, изповядали сделките, отказват коментар. Във Варна проверка прави и Камарата на строителите, чийто член е корпорацията. От районното кметство „Приморски“ също проверяват документацията, свързана с незаконния град. Оттам обещаха данните да бъдат оповестени на по-късен етап. Засега като отговорни са посочвани само хора от изпълнителските звена.