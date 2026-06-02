БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:52 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асоциацията на прокурорите настоява за пълна прозрачност и независимост при избора на членове на ВСС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
асоциацията прокурорите настоява пълна прозрачност независимост избора членове всс
Слушай новината

Асоциацията на прокурорите в България изрази категорична подкрепа за призивите за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, като подчерта, че всякакъв натиск или вмешателство върху магистратите е недопустимо и застрашава независимостта на съдебната власт.

Организацията настоява за гаранции за реална равнопоставеност, публичност на процеса и право на всеки прокурор и следовател да упражни вота си свободно и без страх от последствия.

Ето пълния текст на разпространената декларация:

Асоциацията на прокурорите в България изразява своята пълна подкрепа към декларацията на прокурори и следователи за осигуряване на свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Споделяме изразеното убеждение, че независимостта на съдебната власт е основен гарант за правовата държава, а свободното упражняване на правото на глас от всеки магистрат е съществена предпоставка за легитимността на избора и доверието в бъдещия състав на ВСС. Считаме, че този избор е от съществено значение съдебната власт и прокуратурата в частност, тъй като от неговия резултат зависи качеството на професионалното представителство в един от най-важните органи на Съдебната система.

АПБ категорично подкрепя призива за недопускане на всякакви форми на външен или вътрешен натиск, субординационни указания, внушения или вмешателство в личната преценка на прокурорите и следователите при избора на техни представители. Всеки магистрат следва да може да формира и изрази волята си свободно, без зависимости и без страх от неблагоприятни последици.

Подкрепяме и настояването за пълна публичност, прозрачност и отчетност на всеки етап от изборния процес, независимо от начина на гласуване. Само при ясни правила, равнопоставеност на кандидатите и гаранции срещу манипулация на вота може да бъде постигнато необходимото професионално и обществено доверие, от което се нуждае съдебната власт. Честните и демократични избори са основна гаранция за легитимността на бъдещото ВСС.

АПБ се присъединява към призива кандидатите за членове на ВСС да проведат позитивна, почтена и съдържателна кампания, основана на идеи, професионални качества, интегритет и визия за развитие на съдебната власт. Считаме, че именно откритият дебат по концепциите на кандидатите е пътят към информиран и отговорен избор. Бъдещите членове на Висшия съдебен съвет следва да се отличават с почтеност, професионализъм и независимост.

Призоваваме всички прокурори и следователи да участват активно в изборния процес, водени единствено от своите професионални убеждения, ценности и оценка за качествата на кандидатите. Същевременно насърчаваме колегите при данни за натиск, вмешателство или нарушение на свободата на избора да сигнализират своевременно компетентните органи.

Асоциацията на прокурорите в България ще подкрепя всяко усилие, насочено към укрепване на независимостта на съдебната власт, защита на професионалното достойнство на магистратите и гарантиране на свободен, честен и прозрачен избор на представители на професионалната квота във Висшия съдебен съвет.

#Асоциацията на прокурорите #избор на ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското първенство по минифутбол
5
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското...
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
6
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
4
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
6
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Правосъдният министър: Изборът за ВСС трябва да се проведе без натиск и с гарантирана свобода на вота
Правосъдният министър: Изборът за ВСС трябва да се проведе без натиск и с гарантирана свобода на вота
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
Чете се за: 04:17 мин.
8 години затвор получи шофьора, помел баща на три деца в София 8 години затвор получи шофьора, помел баща на три деца в София
Чете се за: 01:12 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого
Чете се за: 02:35 мин.
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и дилърът "Гугутката" Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и дилърът "Гугутката"
Чете се за: 02:12 мин.
Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината
Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на...
Чете се за: 02:45 мин.
Общество
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за...
Чете се за: 04:20 мин.
Финанси
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ