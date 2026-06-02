Асоциацията на прокурорите настоява за пълна прозрачност и независимост при избора на членове на ВСС

Асоциацията на прокурорите в България изрази категорична подкрепа за призивите за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, като подчерта, че всякакъв натиск или вмешателство върху магистратите е недопустимо и застрашава независимостта на съдебната власт.

Организацията настоява за гаранции за реална равнопоставеност, публичност на процеса и право на всеки прокурор и следовател да упражни вота си свободно и без страх от последствия.

Ето пълния текст на разпространената декларация:

Асоциацията на прокурорите в България изразява своята пълна подкрепа към декларацията на прокурори и следователи за осигуряване на свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Споделяме изразеното убеждение, че независимостта на съдебната власт е основен гарант за правовата държава, а свободното упражняване на правото на глас от всеки магистрат е съществена предпоставка за легитимността на избора и доверието в бъдещия състав на ВСС. Считаме, че този избор е от съществено значение съдебната власт и прокуратурата в частност, тъй като от неговия резултат зависи качеството на професионалното представителство в един от най-важните органи на Съдебната система.

АПБ категорично подкрепя призива за недопускане на всякакви форми на външен или вътрешен натиск, субординационни указания, внушения или вмешателство в личната преценка на прокурорите и следователите при избора на техни представители. Всеки магистрат следва да може да формира и изрази волята си свободно, без зависимости и без страх от неблагоприятни последици.

Подкрепяме и настояването за пълна публичност, прозрачност и отчетност на всеки етап от изборния процес, независимо от начина на гласуване. Само при ясни правила, равнопоставеност на кандидатите и гаранции срещу манипулация на вота може да бъде постигнато необходимото професионално и обществено доверие, от което се нуждае съдебната власт. Честните и демократични избори са основна гаранция за легитимността на бъдещото ВСС.

АПБ се присъединява към призива кандидатите за членове на ВСС да проведат позитивна, почтена и съдържателна кампания, основана на идеи, професионални качества, интегритет и визия за развитие на съдебната власт. Считаме, че именно откритият дебат по концепциите на кандидатите е пътят към информиран и отговорен избор. Бъдещите членове на Висшия съдебен съвет следва да се отличават с почтеност, професионализъм и независимост.

Призоваваме всички прокурори и следователи да участват активно в изборния процес, водени единствено от своите професионални убеждения, ценности и оценка за качествата на кандидатите. Същевременно насърчаваме колегите при данни за натиск, вмешателство или нарушение на свободата на избора да сигнализират своевременно компетентните органи.

Асоциацията на прокурорите в България ще подкрепя всяко усилие, насочено към укрепване на независимостта на съдебната власт, защита на професионалното достойнство на магистратите и гарантиране на свободен, честен и прозрачен избор на представители на професионалната квота във Висшия съдебен съвет.