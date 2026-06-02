Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали

Вътрешният министър Иван Демерджиев е подал сигнал до министъра на правосъдието за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали.

Николай Найденов коментира, че след проверка ще прецени дали да иска дисциплинарно наказание.

Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев обвини Дафин Каменов, че е възпрепятствал процесуални действия по разследване, свързано с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

Каменов категорично отхвърли обвиненията, заяви, че те уронват авторитета му и обяви намерение да търси защита по съдебен ред. Окръжната прокуратура в Кърджали също излезе с позиция в негова подкрепа.