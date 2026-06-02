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Министерството на туризма отличи Георги Колевичин след изкачването на Еверест

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Спорт
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Служителят на Министерството на туризма беше посрещнат от екипа на институцията след успешното изкачване на най-високата точка на планетата

министерството туризма отличи георги колевичин изкачването еверест
Снимка: пресцентър на Министерството на туризма
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Старши юрисконсултът в дирекция “Административно-правни дейности” получи почетна грамота и специален подарък от министъра на туризма д-р Илин Димитров за покоряването на най-високия връх в света

Служителят на Министерството на туризма Георги Колевичин беше посрещнат от екипа на институцията след успешното изкачване на най-високата точка на планетата - връх Еверест (8848,86 м). За постижението си той получи почетна грамота и икона на Св. Георги Победоносец от министъра на туризма д-р Илин Димитров.

Освен личен успех, покоряването на Еверест беше определено и като повод за гордост за министерството и за България като туристическа дестинация, която Колевичин е представял по време на своите експедиции по света.

„Това е успех за всички нас. Навсякъде разказвам за България, за нейната природа и възможностите, които предлагаме за туризъм. Стремях се да бъда достоен посланик на страната ни“, каза Георги Колевичин.

Министър Димитров подчерта, че примерът му показва как постоянството, подготовката и смелостта водят до реални резултати.

„Гордеем се с теб. Няма нищо по-ценно от това човек от екипа на Министерството на туризма да носи със себе си любовта към планините, природата и България. Продължавай да мечтаеш смело и да сбъдваш мечтите си“, пожела министърът.

Като знак на признателност Георги Колевичин получи икона на Свети Георги Победоносец за здраве и закрила при бъдещите му експедиции, както и почетна грамота.

Алпинистът разказа на колегите си за подготовката и предизвикателствата около изкачването на Еверест. Той обърна внимание на дългата аклиматизация, физическата подготовка и прецизната екипировка, без които подобни експедиции не биха били възможни. С постижението си Георги Колевичин се нарежда сред 17-те българи, достигнали покрива на света.

#Георги Колевичин #Илин Димитров

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