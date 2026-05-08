Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026

Джиро д'Италия 2026 стартира за първи път в България. 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна днес, 8 май от Стария град в Несебър.

Състезанието, в което участват 23 отбора бележи шестнадесетия старт извън Италия.

По брега на Черно море колоната измина 147 км до Бургас.

Състезанието започна в 14:00 ч. в Несебър, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, и чийто Стар град е разположен върху тесен скалист полуостров.

Състезанието премина през живописните местности на Черноморието: Равда, Ахелой, Поморие, Бургас и продължава към Росен, Черноморец и Созопол, където състезателите обръщат и тръгват отново в посока Бургас.

Първата розова фланелка (Maglia Rosa) в Бургас заслужи французинът Пол Мание от отбора на Куик-Степ след масово падане в последните финални метри.

Общо 3 459 километра, 543 от които на територията на България, ще изминат състезателите преди финала на 31 май в Рим, когато ще бъде определен новият носител на престижния трофей.

БНТ ще излъчи всичко най-интересно от първите три етапа от колоездачната обиколка, която привлича вниманието на повече от 800 милиона зрители по света. Българските зрителите ще могат да проследят преките включвания в ефира на БНТ 1, както и над 15 часа излъчвания на живо по БНТ 3.