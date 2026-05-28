Рафаел Колиньон поднесе сензация срещу Бен Шелтън на "Ролан Гарос"

Белгийският тенисист Рафаел Колиньон поднесе една от най-големите изненади на тазгодишния Ролан Гарос, след като елиминира петия поставен Бен Шелтън с 6:4, 7:5, 6:4 и се класира за третия кръг.

За 24-годишния белгиец това е първа победа в кариерата му срещу съперник от топ 5 на световната ранглиста. Колиньон впечатли с агресивната си игра, реализирайки 30 печеливши удара срещу едва 13 непредизвикани грешки.

С успеха си той достигна третия кръг в турнир от Големия шлем едва за втори път, като продължава силната си форма от сезона. В момента Колиньон заема 62-о място в ранглистата и има баланс от 27 победи и 8 загуби през годината.

Изненадите в Париж не спряха дотук, след като по-рано през деня водачът в схемата Яник Синер също отпадна след драматичен петсетов двубой.

В следващия кръг белгиецът ще се изправи срещу победителя от мача между Матео Арналди и Стефанос Циципас.