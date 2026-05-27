Новак Джокович счупи рекорд на Роджър Федерер и продължава напред в Париж

Третият поставен Новак Джокович продължава уверено участието си на Откритото първенство на Франция, след като се класира за третия кръг на Ролан Гарос и едновременно с това подобри впечатляващ рекорд на Роджър Федерер.

Сърбинът се наложи над представителя на домакините Валентин Ройе с 6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3 в двубой, продължил три часа и 47 минути. Това беше неговият 120-и мач в турнира, с което той изпревари Федерер, който имаше 119 срещи на „Уимбълдън“.

Джокович контролираше по-голямата част от срещата, но срещна сериозна съпротива в третия сет. В него двамата си размениха общо четири пробива, а сърбинът пропусна мачбол при 6:5 в тайбрека, който Ройе спечели с 9:7 точки. В четвъртата част обаче опитът на шампиона си каза думата и той затвори мача без колебание.

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу победителя от срещата между Жоао Фонсека и Дино Призмич. Сърбинът вече е сред малкото тенисисти в професионалната ера, достигали до третия кръг в Париж след 39-годишна възраст, но амбициите му са насочени към много по-дълбоко представяне в турнира.

Напред в надпреварата продължават още Алекс де Минор и Андрей Рубльов. Австралиецът се възползва от отказването на Александър Блокс, докато руснакът преодоля Камило Уго Карабели след четири сета.

Чехът Якуб Меншик също достигна третия кръг след драматичен успех над Мариано Навоне в мач, продължил над четири часа и половина, а руснакът Карен Хачанов и аржентинецът Тиаго Агустин Тиранте също намериха място сред най-добрите в следващата фаза на турнира.