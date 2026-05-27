Феликс Оже-Алиасим оцеля в епична петсетова битка на старта в Париж

Световният №5 Феликс Оже-Алиасим започна драматично участието си на Ролан Гарос, след като преодоля германеца Даниел Алтмайер с 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6(7) в един от най-напрегнатите мачове от първия кръг.

Двубоят предложи всичко, което тенисът може да даде – обрати, дълги разигравания и изключително напрежение до последната точка. Алтмайер на два пъти повеждаше в сетовете и изглеждаше близо до сензацията, след като в решаващата част водеше с 4:1 и бе само на две точки от победата при 5:6.

Оже-Алиасим обаче показа характер и психическа устойчивост. Канадецът успя да върне пробива, да вкара мача в тайбрек и там да наложи волята си, затваряйки срещата след повече от четири часа игра.

С успеха си 25-годишният тенисист записа 20-а победа за сезона и се превърна в първия канадец с подобно постижение през 2026 година.

В следващия кръг Оже-Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Андрес Буручага, който се класира напред след отказване на Себастиан Баес.

Победата в Париж може да се окаже ключова за самочувствието на канадеца, който демонстрира, че е способен да се измъква и от най-трудните ситуации на корта.