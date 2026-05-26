Камерън Нори се отказа от участие на Ролан Гарос заради контузия

Първата ракета на Великобритания Камерън Нори приключи участието си на Откритото първенство на Франция още в първия кръг, след като бе принуден да се откаже заради контузия. Британецът изоставаше със 7:6(7), 0:2 срещу парагваеца Адолфо Даниел Вайехо, когато взе решение да прекрати двубоя.

30-годишният тенисист страдаше от травма в реброто още преди началото на турнира в Париж, като болката се е засилила по време на срещата. Това е първото отказване в кариерата му на ниво ATP, което подчертава сериозността на проблема.

"Не е лесно да играеш, когато не си напълно готов физически. Болката започна да се усеща при всеки удар и не успях да се справя с това предизвикателство“, заяви Нори. Той призна, че е опитал да стисне зъби и да продължи, но рискът от по-сериозна травма е наложил решението да се оттегли.

Британецът, известен със своята издръжливост, направи паралел с Рафаел Надал, който често е играл въпреки болките, но подчерта, че в случая не е могъл да достигне подобно ниво на физическа устойчивост. За Нори приоритет остава възстановяването и завръщането към оптимална форма за следващите турнири.