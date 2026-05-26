Даниил Медведев отпадна на старта на Ролан Гарос

В друг любопитен двубой от деня 17-годишен французин записа историческа победа срещу Марин Чилич

Поставеният под №6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на Ролан Гарос, след като допусна поражение в пет сета с 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 срещу играещия с „уайлд кард“ Адам Уолтън (Австралия) в мач, продължил три часа и 23 минути.

30-годишният руснак отпадна в тази фаза за втора поредна година и за общо седми път в от десет участия във френския турнир от „Големия шлем“, който се очертава като най-трудния за него и единствен, в който не е преодолявал четвъртфиналите. Бившият №1 в света никога не е печелил петсетов двубой на клей в Париж, а днес това не беше различно.

За 97-ия в света Адам Уолтън това е първа победа в кариерата срещу тенисист от топ 10, а във втория кръг той ще се изправи срещу американеца Закари Свайда, който отстрани Алексей Попирин (Австралия) след обрат с 3:6, 6:3, 7:6(3), 7:5 за малко под три часа на корта.

„Обичам, когато е горещо в Париж“, заяви Уолтън пред публиката след победата.

Сензацията на деня обаче беше поднесена от френския тийнейджър Мойз Куаме, който победи 20 години по-възрастния от него Марин Чилич (Хърватия) със 7:6(4), 6:2, 6:1 за два часа и 40 минути игра. 17-годишният представител на домакините бързо се превърна в любимец на публиката и стана най-младият тенисист в оупън ерата, който побеждава шампион от „Големия шлем“ на Ролан Гарос (б.а. Чилич има титла от Откритото първенство на САЩ през 2014 година).

Куаме, който е 318-и в света и чийто треньор е бившия №7 в света Ришар Гаске, е и най-младият състезател при мъжете, който се класира за втория кръг в Париж от 1991-ва насам. Овациите „Мойз, Мойз!“ не закъсняха, а на корт „Симон-Матио“ присъстващите уважиха талантливия състезател с бурни овации на крака.

Младият французин не изглеждаше притеснен в нито един момент от срещата и гонеше всяка топка, повеждайки в общия резултат след откриващ сет, продължил 74 минути.

В следващия кръг Мойз Куаме очаква победителя между 20-ия в света Камерън Нори (Великобритания) и Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай).

В останалите срещи от деня до момента Алехандро Табило (Чили) не срещна проблеми срещу Камил Майхжак (Полша) с 6:1, 6:3, 6:4, а Стефанос Циципас (Гърция) се класира за втория кръг при 6:2, 3:0 и отказване на опонента му Александър Мюлер (Франция).

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
