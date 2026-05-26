Арина Сабаленка потегли успешно на Ролан Гарос

Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка (Беларус) се класира за втория кръг на Ролан Гарос след успех с 6:4, 6:2 срещу Хесика Бусас Манейро (Испания) за 76 минути на корта.

Поставената под №1 Сабаленка записа 22-ата си последователна победа в първия кръг на турнир от Големия шлем, като последното ѝ поражение в тази фаза дойде през 2020 година в Австралия срещу испанката Карла Суарес Наваро. Последният път, когато състезателката от Беларус загуби сет в откриващ двубой от подобен турнир, беше именно в Париж през 2022 година.

След като стана петата жена, която постига т.нар. Sunshine Double (б.а. последователни титли в Индиън Уелс и Маями), формата на Арина Сабаленка претърпя спад и тя отпадна на четвъртфиналите в Мадрид и в третия кръг в Рим.

Срещу Бусас Манейро, която в миналото е побеждавала опонентки от топ 10 в първия кръг на турнири от Големия шлем (Маркета Вондроушова на Уимбълдън през 2024-та и Ема Наваро на Ролан Гарос преди година), можеше да се окаже и препятствие пред Сабаленка. Световната №1 обаче премина всички изпитания на испанката, повеждайки с 4:0 в първия и с 5:0 във втория сет.

Всеки аспект от играта на Сабаленка работеше в нейна полза - печелившите удари, сервисите и играта ѝ на мрежата, и тя остана доволна от представянето си.

„Това е най-приятната част от играта в момента, че мога да изляза на мрежата и да взимам точки така, а това е толкова забавно. Много съм горда, че успях да подобря тази част от играта си и да я покажа на корта“, каза Арина Сабаленка след мача, цитирана от уебсайта на WTA.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между представителката на домакините Елса Жакмо и квалификантката Линда Фрухвиртова (Чехия).

В друг мач от първия кръг 17-ата поставена Ива Йович (САЩ) победи Александра Еала (Филипини) с 6:4, 6:2 след час и 41 минути игра. В следващата фаза опонентка на американката ще бъде сънародничката ѝ Ема Наваро (САЩ), която отстрани Джанис Тиен (Индонезия) с 6:4, 6:3.

Американката Ан Ли, която е 29-а в света, пък се справи с Шуай Чжан (Китай) с 6:4, 6:2 за малко над час на корта.