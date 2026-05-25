БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Каспер Рууд преодоля Роман Сайфулин в пет сета на старта на Ролан Гарос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Норвежецът пропиля аванс от два сета, но стига до успеха в решителната пета част.

Каспер Рууд
Снимка: БТА
Слушай новината

Каспер Рууд преодоля първия кръг на Откритото първенство по тенис на Франция, но не и без затруднения. Поставеният под №16 норвежец пропиля два сета преднина, но все пак спечели с 6:2, 7:6(5), 5:7, 0:6, 6:2 срещу Роман Сайфулин, който участва в основната схема като квалификант.

Рууд записа два бързи пробива и взе преднина в първата част, но във втората руснакът се пробуди и стигна до тайбрек, в който норвежецът реализира третия си сетбол за 2-0. Тогава обаче стана интересно. Сайфулин отрази пет разигравания за мача и взе следващата част със 7:5, а при 4:0 в четвъртата Рууд отпадна физически и бе прегледан на корта.

Норвежецът продължи и не спечели гейм за равенство 2-2, но и руснакът получи контузия, заради което поиска медицински таймаут. Така двамата стигнаха до решаваща част, в която Рууд записа два пробива и стигна до победа с шестия си мачбол.

Рууд има близо 48 часа за възстановяване, след което ще се изправи срещу сърбина Хамад Меджедович.

Поставеният под №11 Андрей Рубльов срещна по-малко затруднения и победи с 6:3, 6:7(6), 6:3, 7:5 Игнасио Бусе. Следващият съперник на руснака е аржентинецът Камило Уго Карабели, който заема 59-о място в световната ранглиста. Той е с три зад Меджедович.

Франсиско Серундоло, 25-и в схемата, се наложи с 6:3, 6:4, 6:7(7), 6:4 срещу Ботик Ван Де Зандсхулп в мач, продължил три часа и 40 минути. Следващият съперник на аржентинеца ще бъде победителят от уайлдкард сблъсъка между французите Юго Гастон и Гаел Монфис.

#Ролан Гарос 2026 #Каспер Рууд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
1
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
2
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче
3
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
4
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия“ в Париж
5
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала...
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
6
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
3
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Тенис

Стан Вавринка отстъпи на Йеспер де Йонг в последното си участие на Ролан Гарос
Стан Вавринка отстъпи на Йеспер де Йонг в последното си участие на Ролан Гарос
Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром
Чете се за: 01:45 мин.
Пьотр Нестеров отпадна в квалификациия на турнир в Италия Пьотр Нестеров отпадна в квалификациия на турнир в Италия
Чете се за: 01:07 мин.
Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа
Чете се за: 01:15 мин.
Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос
Чете се за: 01:40 мин.
Сесил Каратанчева: Децата със синдром Даун носят сила и вдъхновение Сесил Каратанчева: Децата със синдром Даун носят сила и вдъхновение
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ...
Чете се за: 03:17 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ