Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром

19-годишният тенисист загуби само пет гейма при успеха си над Александър Ковачевич.
Рафаел Ходар продължи впечатляващия си европейски пробив по категоричен начин, като направи силна заявка при дебюта си на Ролан Гарос. 19-годишният испанец се справи без проблеми с Александър Ковачевич — 6:1, 6:0, 6:4 — в убедително представяне в първия кръг, продължило 1 час и 34 минути.
Поставен в турнир от Големия шлем за първи път в младата си кариера, Ходар пристигна в Париж на вълната на самочувствието след отличен сезон на клей и веднага показа защо.
С победата си на старта звездата от #NextGenATP подобри баланса си на клей през 2026 г. до 16 победи и 3 загуби. Пробивната му кампания вече включва първа титла на ниво ATP в Маракеш и поредни четвъртфинали в Мадрид и Рим. Ходар започна сезона като №168 в света, но оттогава се изкачи до рекордното за кариерата си 29-о място в световната ранглиста. Испанецът има шанс да продължи изкачването си по време на дебютното си участие в Париж.
Следващият му съперник във френската столица ще бъде Джеймс Дъкуърт, който водеше на Габриел Диало с 6:1, 4:1, когато канадецът се отказа.
Ковачевич влезе в мача в понеделник със собствена инерция, след като миналата седмица достигна полуфиналите в Хамбург като „щастлив губещ“. Но в първия мач между двамата американецът намери малко отговори срещу безмилостната агресия на Ходар.