Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос

Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Ролан Гарос. Четирикратната шампионка в Париж отнесе участващата с "уайлд кард" Емерсън Джоунс от Австралия с 6:1, 6:2 за около час игра.

Третата поставен Швьонтек загуби на два пъти подаването си в мача - по веднъж във всяка от частите, но направи на свой ред цели шест пробива, с което се наложи убедително над непретенциозната си съперничка, която е под №136 в света.

17-годишната Джоунс играеше първия професионален мач на клей в кариерата си на каквото и да било ниво. Австралийката досега беше играла на тази настилка само при девойките, където достигна полуфиналите на миналогодишния турнир, а преди „Ролан Гарос“ участваше в ITF турнири в Япония на твърди кортове.

За сравнение, Швьонтек е доминиращата фигура на своето поколение на клей, с 10 титли на тази настилка, включително четири на „Ролан Гарос“. Балансът ѝ на ниво WTA на клей вече е 107 победи и 18 загуби.

В следващия кръг полякинята ще играе с представителката на Чехия Сара Бейлек. На старта 20-годишната тенисистка се справи с квалификантката от САЩ и финалистка от 2018 г. Слоун Стивънс с 6:3, 6:2.

С победа участието си започна и италианката Жасмин Паолини. 13-та в схемата преодоля коравата Даяна Ястремска от Украйна след 7:5, 6:3.