БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Полякинята се наложи над Емерсън Джоунс.

Ига Швьонтек
Снимка: БТА
Слушай новината

Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Ролан Гарос. Четирикратната шампионка в Париж отнесе участващата с "уайлд кард" Емерсън Джоунс от Австралия с 6:1, 6:2 за около час игра.

Третата поставен Швьонтек загуби на два пъти подаването си в мача - по веднъж във всяка от частите, но направи на свой ред цели шест пробива, с което се наложи убедително над непретенциозната си съперничка, която е под №136 в света.

17-годишната Джоунс играеше първия професионален мач на клей в кариерата си на каквото и да било ниво. Австралийката досега беше играла на тази настилка само при девойките, където достигна полуфиналите на миналогодишния турнир, а преди „Ролан Гарос“ участваше в ITF турнири в Япония на твърди кортове.

За сравнение, Швьонтек е доминиращата фигура на своето поколение на клей, с 10 титли на тази настилка, включително четири на „Ролан Гарос“. Балансът ѝ на ниво WTA на клей вече е 107 победи и 18 загуби.

В следващия кръг полякинята ще играе с представителката на Чехия Сара Бейлек. На старта 20-годишната тенисистка се справи с квалификантката от САЩ и финалистка от 2018 г. Слоун Стивънс с 6:3, 6:2.

С победа участието си започна и италианката Жасмин Паолини. 13-та в схемата преодоля коравата Даяна Ястремска от Украйна след 7:5, 6:3.

#Ролан Гарос 2026 #Ига Швьонтек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
4
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер", няма опасност за населението
5
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер",...
„Евровизия“ публикува днес специален филм за 70-годишнината си, включващ кадри от хита "Bangaranga" на DARA
6
„Евровизия“ публикува днес специален филм за...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
5
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Тенис

Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром
Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром
Пьотр Нестеров отпадна в квалификациия на турнир в Италия Пьотр Нестеров отпадна в квалификациия на турнир в Италия
Чете се за: 01:07 мин.
Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа
Чете се за: 01:15 мин.
Сесил Каратанчева: Децата със синдром Даун носят сила и вдъхновение Сесил Каратанчева: Децата със синдром Даун носят сила и вдъхновение
Чете се за: 03:47 мин.
Александър Донски отпадна в квалификациите на турнир в Южна Африка Александър Донски отпадна в квалификациите на турнир в Южна Африка
Чете се за: 01:37 мин.
Виктор Марков стана вицешампион на двойки в Кайзери Виктор Марков стана вицешампион на двойки в Кайзери
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Първата енциклика на папа Лъв XIV: Светият отец призова за забавяне възхода на изкуствения интелект Първата енциклика на папа Лъв XIV: Светият отец призова за забавяне възхода на изкуствения интелект
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Болницата в Каварна е пред финансови затруднения и недостиг на лекари
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нормализира се обстановката в Ловешка област след проливните дъждове
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Вучич допусна оставка - оценки за протестите в Белград
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Признание: Патриарх Даниил връчи награди на успешни ученици
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ