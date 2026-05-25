Иван Иванов продължава към основната схема в Кошице

Иван Иванов си осигури място в основната схема на турнира от сериите „Чалънджър“ в Кошице. На словашка територия българинът отказа Алафия Айени с 6:3, 6:4 в квалификациите. Срещата с американеца продължи 84 минути.

Националът за Купа Дейвис поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Иванов реализира пробив за 4:3 и запази преднината си до крайното 6:4.

В първия кръг на квалификациите Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6:0, 6:1.