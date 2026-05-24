БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историята на "Абагар" – първата българска...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 02:05 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андреева, Бенчич и Костюк с убедителен старт на „Ролан Гарос“, Крейчикова отпадна рано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Украинката преодоля тежък емоционален ден, а американката Баптист шокира шампионката от 2021 година

Андреева, Бенчич и Костюк с убедителен старт на „Ролан Гарос“, Крейчикова отпадна рано
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Мира Андреева, Белинда Бенчич и Марта Костюк започнаха с победи участието си на Откритото първенство на Франция по тенис и се класираха за втория кръг на турнира в Париж. В същото време шампионката от 2021 година Барбора Крейчикова отпадна още в първия кръг след драматична загуба.

Осмата поставена Андреева демонстрира стабилна игра от основната линия и се наложи над представителката на домакините Фиона Феро с 6:3, 6:3. Рускинята контролираше двубоя и го приключи още с първия си мачбол, възползвайки се от многото непредизвикани грешки на съперничката.

Един от най-впечатляващите успехи записа Марта Костюк, която победи Оксана Селехметева с 6:2, 6:3 часове след като ракета падна близо до дома на семейството ѝ в Киев. Украинката призна, че е преживяла изключително тежък ден, но въпреки това е намерила сили да излезе на корта и да спечели.

Белинда Бенчич също не срещна затруднения и елиминира Синя Краус с 6:2, 6:3, докато в най-драматичния мач за деня Хейли Баптист отстрани Крейчикова след обрат – 6:7(7), 7:6(6), 6:2, спасявайки два мачбола във втория сет.

В останалите срещи от програмата редица състезателки също си осигуриха място във втория кръг, сред които Кейти Волинец, Кейти МакНали и Магда Линете, които продължават участието си в надпреварата без сериозни затруднения.

#Ролан Гарос 2026 #Мира Андреева #Марта Костюк #Белинда Бенчич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
1
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград
2
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
4
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира,...
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
5
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите братя Кирил и Методий
6
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите братя...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: WTA

Виктория Томова се придвижи с една позиция в световната ранглиста на WТА
Виктория Томова се придвижи с една позиция в световната ранглиста на WТА
Ема Наваро триумфира в Страсбург след трисетова битка във финала Ема Наваро триумфира в Страсбург след трисетова битка във финала
Чете се за: 01:15 мин.
Петра Марчинко спечели първа титла в кариерата си след триумф в Рабат Петра Марчинко спечели първа титла в кариерата си след триумф в Рабат
Чете се за: 01:00 мин.
Виктория Мбоко и Ема Наваро ще играят за титлата на тенис турнира в Страсбург Виктория Мбоко и Ема Наваро ще играят за титлата на тенис турнира в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
Луис Боасон се завръща на Ролан Гарос: Всичко е възможно, чувствам се щастлива и на 100% готова Луис Боасон се завръща на Ролан Гарос: Всичко е възможно, чувствам се щастлива и на 100% готова
Чете се за: 02:52 мин.
Виктория Томова с победа в квалификациите на "Ролан Гарос" Виктория Томова с победа в квалификациите на "Ролан Гарос"
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ "Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Часове до пробив за войната в Близкия изток? Часове до пробив за войната в Близкия изток?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Президентът Йотова: Просветата и културата не са луксозни политики,...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Историята на "Абагар" – първата българска печатна...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ