Андреева, Бенчич и Костюк с убедителен старт на „Ролан Гарос“, Крейчикова отпадна рано

Мира Андреева, Белинда Бенчич и Марта Костюк започнаха с победи участието си на Откритото първенство на Франция по тенис и се класираха за втория кръг на турнира в Париж. В същото време шампионката от 2021 година Барбора Крейчикова отпадна още в първия кръг след драматична загуба.

Осмата поставена Андреева демонстрира стабилна игра от основната линия и се наложи над представителката на домакините Фиона Феро с 6:3, 6:3. Рускинята контролираше двубоя и го приключи още с първия си мачбол, възползвайки се от многото непредизвикани грешки на съперничката.

Един от най-впечатляващите успехи записа Марта Костюк, която победи Оксана Селехметева с 6:2, 6:3 часове след като ракета падна близо до дома на семейството ѝ в Киев. Украинката призна, че е преживяла изключително тежък ден, но въпреки това е намерила сили да излезе на корта и да спечели.

Белинда Бенчич също не срещна затруднения и елиминира Синя Краус с 6:2, 6:3, докато в най-драматичния мач за деня Хейли Баптист отстрани Крейчикова след обрат – 6:7(7), 7:6(6), 6:2, спасявайки два мачбола във втория сет.

В останалите срещи от програмата редица състезателки също си осигуриха място във втория кръг, сред които Кейти Волинец, Кейти МакНали и Магда Линете, които продължават участието си в надпреварата без сериозни затруднения.