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Серина Уилямс прекрати участието си на турнира в Лондон

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Спорт
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Причината е контузия на партньорката й на двойки

Серина Уилямс прекрати участието си на турнира в Лондон

Серина Уилямс приключи участието си на турнир на трева "Куинс Клъб" в Лондон заради контузия на канадската си партньорка на двойки Виктория Мбоко.

Уилямс и Мбоко трябваше да играят на четвъртфиналите срещу германката Лаура Зигемунд и канадката Лейла Фернандес, но канадската тенисистка се отказа от мача поради травма. Вчера тя не успя да довърши срещата си от втория кръг на сингъл срещу чехкинята Виктория Плишкова. Във втория сет Мбоко контузи лявото си коляно.

Уилямс и Мбоко спечелиха първия си мач в турнира, побеждавайки поставените под номер 3 Никол Меличар-Мартинес (САЩ) и Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) със 7:6(2), 6:2.

Това беше първи мач на американката, след като поднови кариерата си. 44-годишната тенисистка излезе за последно на корта през 2022 година, достигайки до третия кръг на сингъл на Откритото първенство на САЩ.

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#Серина Уилямс

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