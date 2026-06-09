Четири години по-късно: Серина Уилямс отново доминира на корта

Серина Уилямс се завърна на корта след близо 4 години на корта. Легендарната американка стори това с победа на двойки на турнира WTA 500 в Куинс Клъб на трева в Лондон. 44-годишната тенисистка показа, че не е загубила форма и заедно с Виктория Мбоко поставиха победоносно начало. Тя и канадката се справиха с Никол Меличар-Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф със 7:6(2) и 6:2.

За една от сестрите Уилямс това бе първи професионален мач от US Open през 2022 година, като дори записа и два аса.

Just touched down in London Town! @serenawilliams and Victoria Mboko seal the match in style in straight sets!#HSBCChampionships pic.twitter.com/e3ECg1gEKA — wta (@WTA) June 9, 2026

„Беше толкова забавно. Толкова много се забавлявах да играя с Виктория“, бяха първите нейни думи.

„Тя наистина успя да задържи темпото и да играе наистина силно във важните точки. Наистина можех да разчитам на нея. Никога не сме играли заедно, но просто се чувствах толкова естествено с нея на корта,“ добави тя.

Нейната 19-годишна партньорка е една от изгряващите звезди в WTA, като вече е влязла в Топ 10 на световната ранглиста, заемайки девета позиция.

„Чувствам се много поласкана да играя със Серина. Много се забавлявах. Наистина победихме. Толкова съм щастлива, че играя до теб. И със сигурност искаме още“, каза Мбоко, застанала до 23-кратната носителка на титли от турнирите от Големия шлем.

Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл.