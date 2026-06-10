Серина Уилямс остави отворена вратата за "Уимбълдън“ след успешното си завръщане

Тенис легендата Серина Уилямс все още не е решила дали ще се появи на кортовете на "Уимбълдън“ това лято, въпреки че направи впечатляващо завръщане към професионалния тенис след близо четиригодишна пауза.

44-годишната американка беше във фокуса на вниманието по време на турнира в "Куинс Клъб“, където в тандем с канадката Виктория Мбоко победи поставените под №3 Никол Меличар-Мартинес и Ерин Раутлиф със 7:6(2), 6:2.

След успеха неизбежно последваха въпросите дали седемкратната шампионка от "Уимбълдън“ ще се завърне и на най-престижния турнир на трева.

"Както казах преди няколко дни, всичко става ден за ден. Все още имам малко време да реша, а организаторите ми дават необходимото пространство, за да помисля“, коментира Уилямс.

Американката демонстрира, че въпреки дългото отсъствие все още притежава характерната си мощ и увереност на корта. След двубоя тя призна, че е била напрегната преди началото, но постепенно е намерила ритъма си.

"Притесних се около половин час преди мача, но след това просто се отпуснах. Тревата не е най-лесната настилка за завръщане, но като цяло съм доволна от представянето си“, каза още бившата №1 в света.

Един от основните мотиви за нейното завръщане е възможността двете ѝ дъщери да я видят отново на голямата сцена. Осемгодишната Олимпия и двегодишната Адира са заедно с нея в Лондон, макар че реакциите им след победата били далеч от тенис еуфорията.

"Адира искаше да отиде в магазина за играчки, а Олимпия ме попита какво ще вечеряме“, разказа с усмивка Серина.

Тазгодишното издание на „Уимбълдън“ започва на 29 юни, а ако американката реши да участва в турнира на двойки, организаторите почти сигурно ще ѝ предоставят „уайлд кард“ за основната схема.