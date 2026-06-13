БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за...
Чете се за: 02:25 мин.
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барбора Крейчикова ще спори за титлата на турнира от WTA 250 в Хертогенбош

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Шампионката от Уимбълдън преодоля Магда Линет и си уреди финал срещу квалификантката Робин Монгомъри

Барбора Крейчикова ще спори за титлата на турнира от WTA 250 в Хертогенбош
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Чехкинята Барбора Крейчикова се класира за финала на тенис турнира на трева от категория WTA 250 в Хертогенбош, Нидерландия. Поставената под №8 в схемата тенисистка победи полякинята Магда Линет с 6:3, 7:6(4) и продължава успешното си представяне в надпреварата.

30-годишната Крейчикова, която заема 45-ото място в световната ранглиста, направи решаващ пробив за 5:3 в първия сет, след което затвори частта на собствен сервис.

Втората част предложи повече интрига. Линет поведе с 5:3 и сервираше за изравняване на резултата, но не успя да се възползва от предимството си. Чехкинята върна пробива и впоследствие наложи волята си в тайбрека, който спечели със 7:4 точки.

В спора за титлата Крейчикова ще се изправи срещу американката Робин Монгомъри. Квалификантката, попаднала в основната схема като "щастлива губеща“, надделя над Айла Томлянович с 6:4, 6:2 и достигна до първия финал в кариерата си на турнир от Женската тенис асоциация.

Крейчикова ще преследва девета титла на ниво WTA, докато 21-годишната Монгомъри ще се опита да спечели първия си трофей в тура.

#тенис турнир в Хертогенбош 2026 #Барбора Крейчикова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
2
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
3
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
България може да се изкачи до осмото място в световната ранглиста при победа над Аржентина
4
България може да се изкачи до осмото място в световната ранглиста...
Eurozone Country Objects to Design of Bulgarian €2 Coin Dedicated to the National Alphabet
5
Eurozone Country Objects to Design of Bulgarian €2 Coin...
Над 700 певци, танцьори и музиканти ще участват във фолклорния фестивал "Цветна плетеница" в Златоград
6
Над 700 певци, танцьори и музиканти ще участват във фолклорния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
4
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
5
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...

Още от: WTA

Кейти Боултър поднесе сензация в Куинс, елиминира световната №2 Елена Рибакина
Кейти Боултър поднесе сензация в Куинс, елиминира световната №2 Елена Рибакина
Контузия лиши Виктория Мбоко от участие на Уимбълдън Контузия лиши Виктория Мбоко от участие на Уимбълдън
Чете се за: 01:55 мин.
Серина Уилямс прекрати участието си на турнира в Лондон Серина Уилямс прекрати участието си на турнира в Лондон
Чете се за: 01:07 мин.
Наградният фонд на Уимбълдън ще бъде увеличен с 20 процента Наградният фонд на Уимбълдън ще бъде увеличен с 20 процента
Чете се за: 01:37 мин.
Серина Уилямс остави отворена вратата за "Уимбълдън“ след успешното си завръщане Серина Уилямс остави отворена вратата за "Уимбълдън“ след успешното си завръщане
Чете се за: 02:20 мин.
Ема Радукану и Кейти Боултър с победоносен старт на Куинс Клъб Ема Радукану и Кейти Боултър с победоносен старт на Куинс Клъб
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е в критично състояние
Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
1000 излитания и кацания за 15 часа: Опит за световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията 1000 излитания и кацания за 15 часа: Опит за световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“ Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ