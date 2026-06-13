Барбора Крейчикова ще спори за титлата на турнира от WTA 250 в Хертогенбош

Чехкинята Барбора Крейчикова се класира за финала на тенис турнира на трева от категория WTA 250 в Хертогенбош, Нидерландия. Поставената под №8 в схемата тенисистка победи полякинята Магда Линет с 6:3, 7:6(4) и продължава успешното си представяне в надпреварата.

30-годишната Крейчикова, която заема 45-ото място в световната ранглиста, направи решаващ пробив за 5:3 в първия сет, след което затвори частта на собствен сервис.

Втората част предложи повече интрига. Линет поведе с 5:3 и сервираше за изравняване на резултата, но не успя да се възползва от предимството си. Чехкинята върна пробива и впоследствие наложи волята си в тайбрека, който спечели със 7:4 точки.

В спора за титлата Крейчикова ще се изправи срещу американката Робин Монгомъри. Квалификантката, попаднала в основната схема като "щастлива губеща“, надделя над Айла Томлянович с 6:4, 6:2 и достигна до първия финал в кариерата си на турнир от Женската тенис асоциация.

Крейчикова ще преследва девета титла на ниво WTA, докато 21-годишната Монгомъри ще се опита да спечели първия си трофей в тура.