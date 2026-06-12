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Контузия лиши Виктория Мбоко от участие на Уимбълдън

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Спорт
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Канадската тенисистка, която привлече вниманието с партньорството си със Серена Уилямс на двойки, ще пропусне целия сезон на трева заради травма в коляното

Контузия лиши Виктория Мбоко от участие на Уимбълдън
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Една от най-обещаващите млади тенисистки в света Виктория Мбоко няма да участва на Уимбълдън, след като получи контузия на лявото коляно по време на турнира в Куинс Клъб.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Victoria Mboko (@vickymboko)


19-годишната канадка, която през последните дни попадна във фокуса на вниманието като партньорка на Серена Уилямс в надпреварата на двойки, се подхлъзна по време на двубоя си срещу Каролина Плишкова и бе принудена да прекрати участието си.

След медицински прегледи стана ясно, че Мбоко е получила травма на медиалната колатерална връзка на лявото коляно, която ще я извади от игра до края на сезона на тревни кортове.

"За съжаление, падането ми в сряда доведе до контузия на медиалната колатерална връзка на лявото ми коляно. Това означава, че ще пропусна остатъка от сезона на трева. Още по-тъжно е, че това включва и Уимбълдън“ – турнир, на който толкова се радвах да играя тази година“, написа тенисистката в профила си в Instagram.

Мбоко се отказа както от срещата си на сингъл, така и от участието си на двойки, където трябваше да продължи съвместното си участие със Серена Уилямс.

Двете стартираха успешно партньорството си с победа в първия кръг, а за американската легенда това бе първи професионален мач от US Open 2022 насам. Загубата на Мбоко обаче сложи край на една от най-любопитните истории преди началото на третия за годината турнир от Големия шлем.

#Уимбълдън 2026 #Виктория Мбоко

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