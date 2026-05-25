Виктор Марков стана вицешампион на двойки в Кайзери

Виктор Марков стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха на финала пред представителите на домакините Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар с 3:6, 4:6 след 68 минути игра.

Българинът и неговият партньор започнаха отлично и поведоха с 2:0 в първия сет, но допуснаха обрат до 2:4, а впоследствие загубиха частта с 3:6. Вторият сет вървеше равностойно без пробиви до 4:4, когато срещата беше прекъсната за близо два часа заради дъжд. След подновяването на играта турският дует спечели два поредни гейма и триумфира с титлата.

По-рано през деня Динко Динев и Е Хунюй (Китай) отпаднаха на полуфиналите след поражение с 4:6, 5:7 именно от Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар.