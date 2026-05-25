Новак Джокович показа буйния си нрав и преодоля тежко изпитание на старта в Париж

Новак Джокович стартира с трудна, но ценна победа участието си на Откритото първенство на Франция, след като надделя с обрат над французина Джовани Мпетши Перикар с 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Срещата в Париж предложи сериозно предизвикателство за 24-кратния шампион от Големия шлем, който изпитваше затруднения в началните два сета срещу мощния сервис на съперника. Французинът демонстрира увереност и успя да вземе първата част, а във втората дълго време устояваше на натиска, като отрази девет точки за пробив. При десетата възможност обаче Джокович намери начин да изравни резултата и да пречупи съпротивата.

След този ключов момент сърбинът наложи своя ритъм, започна да чете по-добре началния удар на опонента си и доминираше до края на двубоя, приключил за 2 часа и 51 минути.

С успеха Джокович подобри впечатляващия си баланс в първи кръг на турнирите от Големия шлем до 80 победи и едва 2 загуби, като продължава преследването на рекордна 25-а титла.

Във втория кръг трикратният шампион в Париж ще се изправи срещу друг представител на домакините – Валентен Роайе, който премина убедително през първото препятствие.