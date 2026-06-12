Алекс де Минор продължава уверено в Хертогенбош, Майхшак поднесе изненадата на деня

Алекс де Минор се класира за полуфиналите на турнира по тенис на трева в Хертогенбош от сериите АТП 250 с награден фонд от 723 435 евро. Поставеният под номер 2 австралиец се справи без особени затруднения с французина Бенжамен Бонзи след 6:2, 6:4 за малко повече от час игра.

Де Минор контролираше двубоя от началото до края, реализира три пробива и не допусна нито веднъж да загуби подаването си. Така той си осигури място сред най-добрите четирима в надпреварата.

В спор за място на финала австралиецът ще се изправи срещу опитния Адриан Манарино. 37-годишният французин преодоля китаеца Цжъцжън Чжан със 7:6(4), 6:3 в мач, прекъсван заради дъжд. За Манарино това е трета поредна победа в турнира, след като преди началото му не бе печелил среща от средата на март. Французинът е шампион в Хертогенбош от 2019 година, докато Де Минор триумфира на турнира през 2024-а.

В другия полуфинален поток Камил Майхшак поднесе една от големите изненади в турнира. Полякът, който заема 76-о място в световната ранглиста, елиминира поставения под номер 1 Феликс Оже-Алиасим след 6:4, 6:3.

Следващият съперник на Майхшак ще стане ясен след доиграването на четвъртфинала между Даниил Медведев и Марин Чилич, прекъснат заради неблагоприятните метеорологични условия.