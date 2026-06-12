Фриц, Бублик и Лехечка намериха място на полуфиналите в Щутгарт

Тейлър Фриц, Александър Бублик и Иржи Лехечка се класираха за полуфиналите на тенис турнира на трева в Щутгарт от сериите ATP 250 с награден фонд 768 220 евро.

Американецът Фриц трябваше да положи сериозни усилия, за да преодолее съпротивата на италианеца Матиа Белучи. Поставеният сред фаворитите тенисист загуби първия сет с 5:7, но успя да направи обрат след две последователни части, спечелени със същия резултат – 7:5, 7:5. Срещата продължи близо два часа и половина.

В спор за място на финала Фриц ще се изправи срещу Александър Бублик. Представителят на Казахстан преодоля французина Джовани Мпечи-Перикар след два оспорвани тайбрека – 7:6(5), 7:6(3).

Сред полуфиналистите място намери и Иржи Лехечка. Чехът се наложи над американеца Франсис Тиафо с 6:4, 7:6(4) и продължи без загубен сет в надпреварата.

Следващият съперник на Лехечка ще бъде определен от двубоя между водача в схемата Бен Шелтън и японеца Шо Шимабукуро.

Турнирът в Щутгарт е важна част от подготовката на водещите тенисисти за предстоящия „Уимбълдън“, който започва в края на месеца.