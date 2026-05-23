Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Новак Джокович: Винаги вярвам, че мога да се боря за титли от Големия шлем

Спорт
Сърбинът призна за трудности с физическото състояние, но остава оптимист преди старта на Ролан Гарос

Часове преди началото на основната схема на Ролан Гарос и в навечерието на своя 39-и рожден ден, Новак Джокович говори открито за проблемите, с които се е сблъскал през последните месеци, но подчерта, че амбицията му остава непроменена.

24-кратният шампион от Големия шлем призна, че е преминал през сериозни физически затруднения, които са ограничили участията му в турнири.

"Исках да играя повече, но тялото ми не ми позволяваше. Наистина исках да отида в Рим, да опитам и да видя как ще се чувствам. Бях далеч от готовност да се състезавам, но имах нужда поне от един мач, за да усетя отново атмосферата и напрежението“, сподели сърбинът.

Въпреки това, в последните дни преди турнира в Париж Джокович е усетил подобрение във физическото си състояние.

"За щастие, реакцията на тялото и подготовката бяха положителни през последните 10 дни. Ето ме тук и ще видим какво ще се случи“, добави той.

Сърбинът, който преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем, подчерта, че когато е здрав, винаги вярва в шансовете си да се бори за най-големите отличия в тениса.

В първия кръг на турнира Новак Джокович ще се изправи срещу французина Джовани Перикар, а представянето му в Париж ще бъде сред най-следените теми в началото на надпреварата.

