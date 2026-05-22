Мариано Навоне лиши Каспер Рууд от възможността да се бори за четвърта титла в Женева

Трикратният шампион Каспер Рууд бе спрян на полуфиналите на тенис турнира от сериите АТР 250 в Женева.

В битка между двама типични специалисти в играта на клей поставеният под №6 в схемата норвежец отстъпи с 5:7, 2:6 пред аржентинеца Мариано Навоне.

Навоне, който бе съвсем близо до отпадането още в първия кръг на турнира, губейки с 5:7, 1:5 от сънародника си Марко Трунхелити, показа, че е запазил инерцията от този мач и отстрани намиращия се в отлична форма Рууд, за да достигне до четвъртия си финал на ниво АТР.

Аржентинецът реши срещата в края на първия и началото на втория сет, когато спечели шест от седем гейма, за да поведе със 7:5, 3:1.

На финала Навоне ще играе с американеца Лърнър Тиен, който за пръв път достига до мач за титлата на червена настилка.

На полуфиналите Тиен се наложи с 6:1, 4:6, 7:6(5) над поставения под №2 Александър Бублик от Казахстан.

Ако спечели финала в събота, 20-годишният американец ще вземе втора титла в кариерата си след тази в Мец миналата година.