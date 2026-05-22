Виктор Марков се класира за първия си четвъртфинал за сезона в ITF

Българският тенисист Виктор Марков достигна до първия си четвъртфинал за сезона във веригата на Международната федерация по тенис (ITF). 21-годишният състезател постигна победа във втория кръг на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Марков се наложи над участващия с "уайлд кард“ Даниил Степанов с 6:0, 1:0 и отказване на руснака. Българинът демонстрира сериозно превъзходство още в първия сет, в който загуби едва осем точки. Във втората част той започна с пробив, а при 40:0 в своя полза във втория гейм Степанов прекрати участието си заради физически проблем след само 24 минути игра.

В следващата фаза Марков ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под номер 4 Ромен Фокон от Белгия и квалификанта Стейн Хофман от Нидерландия, като ще преследва първо класиране на полуфинал през сезона.

В същото време шестият поставен в схемата Динко Динев трябваше да започне своя мач от втория кръг срещу турчина Джем Кючукхюсеин, но срещата бе отложена заради неблагоприятни метеорологични условия.

По-късно днес Марков ще участва и в турнира на двойки, където заедно с Вардан Манукян ще срещне турския тандем Емирхан Булут и Бора Шенгюл в първия кръг.