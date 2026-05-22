БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:00 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Марков се класира за първия си четвъртфинал за сезона в ITF

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Футбол
Запази

Българинът продължава напред след убедително начало и отказване на съперника, Динко Динев чака своя мач заради дъжд

Виктор Марков се класира за първия си четвъртфинал за сезона в ITF
Слушай новината

Българският тенисист Виктор Марков достигна до първия си четвъртфинал за сезона във веригата на Международната федерация по тенис (ITF). 21-годишният състезател постигна победа във втория кръг на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Марков се наложи над участващия с "уайлд кард“ Даниил Степанов с 6:0, 1:0 и отказване на руснака. Българинът демонстрира сериозно превъзходство още в първия сет, в който загуби едва осем точки. Във втората част той започна с пробив, а при 40:0 в своя полза във втория гейм Степанов прекрати участието си заради физически проблем след само 24 минути игра.

В следващата фаза Марков ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под номер 4 Ромен Фокон от Белгия и квалификанта Стейн Хофман от Нидерландия, като ще преследва първо класиране на полуфинал през сезона.

В същото време шестият поставен в схемата Динко Динев трябваше да започне своя мач от втория кръг срещу турчина Джем Кючукхюсеин, но срещата бе отложена заради неблагоприятни метеорологични условия.

По-късно днес Марков ще участва и в турнира на двойки, където заедно с Вардан Манукян ще срещне турския тандем Емирхан Булут и Бора Шенгюл в първия кръг.

#тенис турнир в Кайзери #Виктор Марков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
2
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
3
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
4
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки
5
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
6
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Тенис

Почина дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов
Почина дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов
Юлия Стаматова приключи участието си на четвъртфиналите в Сърбия Юлия Стаматова приключи участието си на четвъртфиналите в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж Звездите на световния тенис уважиха прощалното шоу на Гаел Монфис в Париж
Чете се за: 02:42 мин.
Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер по пътя си към четвърта титла в Женева
Чете се за: 01:57 мин.
Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина
Чете се за: 01:37 мин.
Денислава Глушкова достигна финала на двойки в Клагенфурт Денислава Глушкова достигна финала на двойки в Клагенфурт
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ