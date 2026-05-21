Денислава Глушкова достигна финала на двойки в Клагенфурт

Българската тенисистка Денислава Глушкова се класира за финала на двойки на турнира на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишната националка за Били Джийн Кинг Къп и нейната партньорка Мави Остеррайхер постигнаха драматичен обрат в полуфиналите срещу четвъртите поставени Лус Ебелинг Конинг и Исис Луис ван де Брук. Българо-австрийският тандем загуби първия сет с 1:6, но реагира отлично и спечели следващите два – 6:4 и 10:8 в шампионския тайбрек.

Глушкова и Остеррайхер показаха характер, след като изоставаха с 2:5 в решаващия тайбрек, но спечелиха осем от следващите 11 точки, за да стигнат до крайния успех.

В спора за трофея те ще се изправят срещу вторите поставени Ясмайн Гимбрере и Сапфо Сакелариди.

За Денислава Глушкова това ще бъде възможност да спечели първа титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис.