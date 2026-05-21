Димитър Кузманов приключи рано в Истанбул

Българинът не успя срещу испанец.

поражение димитър кузманов старта тенис турнира сериите чалънджър задар
Втората ракета на България Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнир по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 хиляди долара.

32-годишният пловдивчанин отстъпи на втория поставен и 239-и в света Николас Санчес Искиердо (Испания) с 0:6, 7:6(4) 1:6 за два часа и 27 минути на корта.

След като Кузманов не успя да спечели нито един гейм в първия сет, вторият беше далеч по-равностоен и българинът дори поведе с 2:0 след пробив. Впоследствие испанецът върна брейка и след това добави още един, повеждайки с 5:3.

Кузманов отрази мачбол в деветия гейм и успя да изравни резултата с нов пробив за 5:5, но веднага загуби следващото си подаване. Искиердо получи шанс да затвори срещата на собствен сервис, но Кузманов стоеше по-добре на корта при по-продължителните разигравания в 12-ия гейм и достигна до тайбрек.

При преднина от 3:1 точки за българина на корта в Истанбул заваля проливен дъжд и срещата трябваше да бъде прекратена. Доиграването на двубоя остана за четвъртък, а Кузманов се възползва от няколко грешки на опонента си в тайбрека, за да изравни общия резултат.

В решаващия сет Искиердо поведе с 4:0 след два пробива и Кузманов повече не получи шанс да се върне в срещата.

Въпреки отпадането пловдивчанинът си осигури 1740 долара и 6 точки за световната ранглиста, в която заема 325-ото място.

#Димитър Кузманов

