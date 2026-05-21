Новак Джокович, потвърди, че Виктор Троицки ще бъде негов треньор

Новак Джокович потвърди, че дългогодишният му приятел и сънародник Виктор Троицки става негов треньор преди Откритото първенство на Франция по тенис, където сърбинът ще опита да спечели рекордна 25-та титла от Големия шлем.

„Добре дошъл, приятелю, съотборник и сега треньор... Виктор Троицки“, написа Джокович в профила си в социалната платформа Instagram.

Двамата са работили заедно и преди. Троицки - капитан на Сърбия за Купа „Дейвис“, беше част от треньорския екип на Новак Джокович при неговия триумф със златото на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. По-рано, като съотборници, те допринесоха за триумфа на сръбския тим с първа титла от Купа „Дейвис“ за страната през 2010-а.

Непосредствената задача на Виктор Троицки ще бъде да помогне на Джокович, който навършва 39 години в петък, да събере увереност на фона на накъсания му от физически проблеми сезон, последвал загубата на финала на Откритото първенство на Австралия през януари.

Новак Джокович имаше ограничена подготовка на клей преди втория за годината турнира от Големия шлем , като същевременно успя да се справи с дразнещ проблем с рамото.

Откритото първенство на Франция започва в неделя.