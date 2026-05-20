Коко Гоф: Няма как да защитавам трофеи всяка година, това е просто още един турнир

от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Американката влиза в Ролан Гарос с по-спокоен подход след поуките от предишните си участия

Коко Гоф: Няма как да защитавам трофеи всяка година, това е просто още един турнир
Коко Гоф ще започне участието си на "Ролан Гарос“ с различна нагласа в сравнение с предишните си опити да защитава титла от Големия шлем. Миналогодишната шампионка в Париж призна, че този път се стреми да намали напрежението, като промени начина си на мислене.

"Осъзнавам, че "защита“ всъщност не означава нищо по някакъв начин. На Откритото първенство на САЩ си казвах постоянно, че трябва да защитавам титлата, и това ми изигра лоша шега. Затова сега си казвам, че това е просто още един турнир“, сподели Гоф.

Американката направи паралел с предишния си опит да дублира успех в турнир от Големия шлем, когато отпадна по-рано от очакваното.

"Спечелих титлата миналата година и ще се опитам да го направя отново, но няма как да защитавам трофеи всяка година. Не съм Рафа“, добави тя с усмивка.

Гоф пристига в Париж след участие на турнира в Рим, където достигна до финала, но отстъпи на Елина Свитолина. Въпреки поражението тя вижда положителните страни от представянето си.

"В Рим преживях всичко – възходи, спадове, трудни моменти. Това е ценен опит. Мисля, че преминах през почти всеки възможен сценарий, който може да ме подготви за "Ролан Гарос“. Надявам се да се поуча от това и да се представя по-добре“, каза още тенисистката.

С новия си подход и натрупания опит Гоф ще се опита отново да стигне до върха в Париж, този път без да бъде обременена от очакванията да „защитава“ нещо, а с мисълта за ново предизвикателство.

#Ролан Гарос 2026 # Коко Гоф

