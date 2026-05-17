DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Яник Синер триумфира с титлата на турнира Мастърс 1000 в Рим

Италианецът се наложи над Каспер Рууд в два сета.

Яник Синер
Снимка: БТА
Слушай новината

Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидерът в световната ранглиста се наложи с 6:4, 6:4 срещу Каспер Рууд и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната.

24-годишният Синер е вторият тенисист в историята със "Златен Мастърс", печелейки шампионския трофей във всичките 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович.

Яник Синер изостана с 0:2 в самото начало на решителния мач в италианската столица, но направи обрат до 6:4 след решителен пробив в деветия гейм.

Намиращият се на 25-то място в световната ранглиста норвежец загуби подаването си още в първия гейм на втората част, след което не успя да се върне в двубоя, продължил час и 44 минути.

Яник Синер спечели шести пореден турнир от сериите Мастърс 1000 (Париж, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим).

Рууд допусна 23 непредизвикани грешки срещу 15 за неговия противник, който успя да приключи срещата още от първата си възможност.

Яник Синер има пет поредни победи срещу Каспер Рууд, а общият баланс на италианеца през 2026 година е 36-2. Новият шампион в Рим има рекордните 34 последователни успеха в мачовете от турнирите от сериите Мастърс 1000.

#Мастърс в Рим 2026 #Яник Синер

ТОП 24

