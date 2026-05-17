Антъни Генов на финал на двойки в Загреб

Българският тенисист Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75“ в Загреб с награден фонд от 97 640 евро.

Генов, в тандем с британеца Фин Бас, постигна убедителна победа над Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Джошуа Шийхи (САЩ) с 6:3, 6:4 за 77 минути игра.

Двамата демонстрираха пълно превъзходство през целия двубой и не допуснаха колебания, като контролираха темпото и заслужено стигнаха до спора за трофея. Финалът трябва да се изиграе по-късно днес, като програмата в Загреб бе повлияна от дъждовното време, а съперниците им предстои да бъдат определени.

С достигането си до финала Генов си осигури 50 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, където в момента заема 238-ото място.

Българинът се намира в отлична форма, след като в края на април спечели титлата на двойки на турнир от веригата ITF в Анже (Франция), което потвърждава възходящата му линия на развитие.